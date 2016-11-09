Андрей Сафронов: Посмотрите на судейство. Такой команде, как СКА, то помогать не надо

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА.

- Посмотрите на судейство. Не зря болельщики так кричат про то, кто они есть на самом деле. Такой команде, как СКА, то помогать не надо. Надо играть в настоящий мужской русский хоккей. В общем, результат на табло, - цитирует Сафронова «Р-Спорт».

Напомним, в среду московское «Динамо» уступило на домашней арене СКА со счетом 2:3.

КХЛ

Регулярный чемпионат