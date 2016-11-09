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Нурмагомедов — фаворит в поединке против Джонсона по мнению букмекеров

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

13 ноября рано утром по московскому времени в Нью-Йорке пройдет турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 205.

В рамках этого турнира выступит российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов (2-й номер рейтинга UFC в легком дивизионе). Его соперником станет американец Майкл Джонсон.

По мнению букмекеров, в этом бою фаворитом является российский боец. Коэффициенты на его победу колеблются от 1,25 до 1,35. Так при ставке в 1000 рублей на победу Хабиба можно «чистыми» выиграть 250-350 рублей. Коэффцициент на победу Джонсона равен 3,6 (при ставке в 1000 рублей можно выиграть «чистыми» 2600 рублей).

В главном поединке вечера Эдди Альварес (коэф. На победу — 2,1) проведет бой против Конора Макгрегора (1,7).

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