Нурмагомедов — фаворит в поединке против Джонсона по мнению букмекеров

13 ноября рано утром по московскому времени в Нью-Йорке пройдет турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 205.

В рамках этого турнира выступит российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов (2-й номер рейтинга UFC в легком дивизионе). Его соперником станет американец Майкл Джонсон.

По мнению букмекеров, в этом бою фаворитом является российский боец. Коэффициенты на его победу колеблются от 1,25 до 1,35. Так при ставке в 1000 рублей на победу Хабиба можно «чистыми» выиграть 250-350 рублей. Коэффцициент на победу Джонсона равен 3,6 (при ставке в 1000 рублей можно выиграть «чистыми» 2600 рублей).

В главном поединке вечера Эдди Альварес (коэф. На победу — 2,1) проведет бой против Конора Макгрегора (1,7).