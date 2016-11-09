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«Локомотив-Кубань» уступил «Валенсии» в Кубке Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Локомотив-Кубань» дома проиграл «Валенсии» в пятом туре группового этапа Кубка Европы.

Счет встречи - 64:73.

Самым результативным игроком матча стал защитник российского клуба Тэйлор Рочести, набравший 23 очка.

Краснодарцы занимают четвертое место в группе D, их сегодняшний соперник на данный момент идет вторым.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 16 ноября примет словенскую «Олимпию», а валенсийцы в тот же день сыграют в гостях с немецким «Ратиофармом».

Матч

Локомотив-Кубань - Валенсия - 64:73

Место и дата

09 ноября 20:30, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция



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