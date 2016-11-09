Владимир Стржалковский: Совет решил не рассматривать вопрос о банкротстве «Динамо»

Попечительский совет ВФСО «Динамо» принял решение не рассматривать вопрос о возможном банкротстве одноименного футбольного клуба. Об этом сообщил председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский.

- Совет решил не рассматривать вопрос о банкротстве клуба, но принять все меры к исправлению ситуации, для чего создается рабочая группа из всех представителей силовых министерств и ведомств, входящих в «Динамо». Необходимо провести расследование причин, приведших к таким плачевным результатам при весьма значительном финансировании. «Динамо» будет существовать, однако прежней счастливой жизни для футбольных агентов и околофутбольных чиновников, за которую они так любили «Динамо», уже не будет, - передает слова Стржалковского «Р-спорт».

Ранее в российских СМИ появилась публикация, в которой утверждается, что «Динамо» находится на краю гибели и может прекратить существование. В октябре в СМИ появилась информация, согласно которой со слов генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева долги клуба составляют почти 13 миллиардов рублей.