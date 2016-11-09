Андрей Тихонов: Футбол такая игра, что счет 2:0 не говорит о победе

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 21-го тура ФНЛ против «Балтики».

- Футбол такая игра, что счет 2:0 не говорит о победе. Начинается нервотрепка… Когда мы полностью контролировали игру, наступила самоуспокоенность, что и привело к пропущенному мячу. Сбили ритм игры и замены, здесь я хотел посмотреть игроков, которые только восстановились после травмы, возможно, в некоторых изменениях я ошибся… Хотя игра шла хорошо, можно было забивать третий мяч, мы контролировали игру, но последние двадцать минут мне не понравились, будем разбирать ошибки, - передает слова Тихонова официальный сайт «Енисея».

Напомним, в среду «Енисей» в домашнем матче 21-го тура ФНЛ переиграл «Балтику» со счетом 2:1.