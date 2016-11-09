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Андрей Тихонов: Футбол такая игра, что счет 2:0 не говорит о победе

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 21-го тура ФНЛ против «Балтики».

- Футбол такая игра, что счет 2:0 не говорит о победе. Начинается нервотрепка… Когда мы полностью контролировали игру, наступила самоуспокоенность, что и привело к пропущенному мячу. Сбили ритм игры и замены, здесь я хотел посмотреть игроков, которые только восстановились после травмы, возможно, в некоторых изменениях я ошибся… Хотя игра шла хорошо, можно было забивать третий мяч, мы контролировали игру, но последние двадцать минут мне не понравились, будем разбирать ошибки, - передает слова Тихонова официальный сайт «Енисея».

Напомним, в среду «Енисей» в домашнем матче 21-го тура ФНЛ переиграл «Балтику» со счетом 2:1.

Матч

Енисей - Балтика - 2:1 (2:0)

Голы

Ломакин 20 (1:0). Гультяев 30 (2:0). Елисеев А. 82 (2:1).

Состав

Енисей: Опарин, Чернов, Гультяев, Кичин, Васильев, Ломакин, Иванов (Гелоян, 72, Цуканов, 90), Фатуллаев, Алиев (Ланин, 81), Малоян (Козлов, 62), Камеш

Балтика: Вамбольт, Почивалин (Тимофеев, 46), Марущак, Крючков (Сердюк, 67), Сармонт, Цимбал, Каленкович (Елисеев А., 77), Бутаков, Родионов, Соломатин, Подбельцев (Пономарёв, 75)

Предупреждения:

Гультяев, 74; Фатуллаев, 89 - Почивалин, 34

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

09 ноября 15:30, Центральный, Онлайн-трансляция

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