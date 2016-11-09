Ансель Галимов: СКА дал нам хороший урок, спасибо им

Форвард «Динамо» Ансель Галимов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3).

- Наверное, мы недотерпели немножко. В конце еще вот это удаление... Вроде, все разбирали, а недотерпели. Получилась очень хорошая игра, команда дала нам хороший урок. Спасибо им и спасибо нашей команде.

- Сложно играть против такой атаки, где собраны лучшие игроки?

- Несложно, а наоборот, интересно. Ты смотришь, учишься, набираешься опыта. Все люди, все ошибаются. Мы также подловили СКА на их ошибках и забили свои голы.

- Насколько эмоции играли свою роль? Принципиальность матча никто не отменял.

- Это дерби, всем хочется победить, но выиграл СКА. Война продолжается, - сказал Галимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, СКА выиграл у «Динамо» со счетом 3:2, дважды уступая по ходу матча. У армейцев шайбы забросили Максим Чудинов, Евгений Кетов и Антон Белов. В составе «Динамо» голами отметились Яков Рылов и Ансель Галимов.

Эта победа стала для подопечных Олега Знарка двенадцатой подряд. Набрав 70 очков в 28 матчах, СКА сохранил за собой первое место в Западной конференции. Бело-голубые прервали победную серию из трех игр и остались на шестой позиции, имея в активе 44 очка после 27 матчей.

11 ноября СКА встретится в Чехове с «Витязем», а «Динамо» сыграет в «ВТБ Ледовом дворце» против «Северстали». Оба матча начнутся в 19:30.