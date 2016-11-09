Игорь Захаряк: Считаю, что «Енисей» победил заслуженно
Главный тренер «Балтики» Игорь Захаряк поделился впечатлениями от матча 21-го тура ФНЛ против «Енисея».
- Первый тайм начали слабо. Главная причина этого, на мой взгляд, психология. Второй тайм провели сильнее, в конце попытались произвести «навал», но соперник нам не позволил. В целом считаю, что «Енисей» победил заслуженно, - передает слова Захаряка официальный сайт красноярского клуба.
Напомним, в среду «Енисей» в домашнем матче 21-го тура ФНЛ переиграл «Балтику» со счетом 2:1.
Матч
Голы
Ломакин 20 (1:0). Гультяев 30 (2:0). Елисеев А. 82 (2:1).
Состав
Енисей: Опарин, Чернов, Гультяев, Кичин, Васильев, Ломакин, Иванов (Гелоян, 72, Цуканов, 90), Фатуллаев, Алиев (Ланин, 81), Малоян (Козлов, 62), Камеш
Балтика: Вамбольт, Почивалин (Тимофеев, 46), Марущак, Крючков (Сердюк, 67), Сармонт, Цимбал, Каленкович (Елисеев А., 77), Бутаков, Родионов, Соломатин, Подбельцев (Пономарёв, 75)
Предупреждения:
Гультяев, 74; Фатуллаев, 89 - Почивалин, 34
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
09 ноября 15:30, Центральный, Онлайн-трансляция