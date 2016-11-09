Игорь Захаряк: Считаю, что «Енисей» победил заслуженно

Главный тренер «Балтики» Игорь Захаряк поделился впечатлениями от матча 21-го тура ФНЛ против «Енисея».

- Первый тайм начали слабо. Главная причина этого, на мой взгляд, психология. Второй тайм провели сильнее, в конце попытались произвести «навал», но соперник нам не позволил. В целом считаю, что «Енисей» победил заслуженно, - передает слова Захаряка официальный сайт красноярского клуба.

Напомним, в среду «Енисей» в домашнем матче 21-го тура ФНЛ переиграл «Балтику» со счетом 2:1.