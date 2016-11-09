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Павел Колобков: Состава на Кубок Первого канала, будем обсуждать с ФХР

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что состав сборной России на Кубок Первого канала будет обсуждаться Минспортом и ФХР.

- На Кубке Карьяла наша команда выступила удачно. Мы увидели, что у нас есть молодые игроки. Насчет состава на Кубок Первого канала, будем с ФХР обсуждать. Могут быть разные подходы. Главное - чтобы зрители пришли, а то было неприятно видеть пустые трибуны на Карьяла Кап, - цитирует Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, что первый этап Евротура прошел в Финляндии и завершился победой сборной России, которая выиграла все три своих матча на Кубке Карьяла.

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