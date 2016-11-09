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«Нижний Новгород» проиграл «Цедевите» в Кубке Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хорватская «Цедевита» дома обыграла «Нижний Новгород» в пятом туре группового этапа Кубка Европы.

Счет встречи - 92:77.

Самым результативным игроком стал защитник хозяев паркета Пьер Джексон , набравший 38 очков. Больше всех очков в копилку российского клуба положил Иван Стребков - 21.   

Клуб из Загреба на данный момент занимает четвертое место в группе А, российская команда идет второй.

В следующем туре «Цедевита» 16 ноября примет «Гран Канарию». «Нижний Новгород» свой следующий матч в турнире также проведут с испанским клубом, но 23 ноября в гостях.

Матч

Цедевита - Нижний Новгород - 92:77

Место и дата

09 ноября 21:00, Арена им. Драгана Петровича, Онлайн-трансляция



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