«Нижний Новгород» проиграл «Цедевите» в Кубке Европы
Хорватская «Цедевита» дома обыграла «Нижний Новгород» в пятом туре группового этапа Кубка Европы.
Счет встречи - 92:77.
Самым результативным игроком стал защитник хозяев паркета Пьер Джексон , набравший 38 очков. Больше всех очков в копилку российского клуба положил Иван Стребков - 21.
Клуб из Загреба на данный момент занимает четвертое место в группе А, российская команда идет второй.
В следующем туре «Цедевита» 16 ноября примет «Гран Канарию». «Нижний Новгород» свой следующий матч в турнире также проведут с испанским клубом, но 23 ноября в гостях.
Матч
Цедевита - Нижний Новгород - 92:77
Место и дата
09 ноября 21:00, Арена им. Драгана Петровича, Онлайн-трансляция
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