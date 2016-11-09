Карло Анчелотти: Я не смог убедить Игуаина остаться в «Реале»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, что будучи наставником «Реала» он не смог удержать нападающего Гонсало Игуаина от перехода в «Наполи».

Напомним, 28-летний аргентинский форвард защищал цвета мадридцев с 2007 по 2013 год, забив в 190 матчах примеры 107 голов. В июле 2013 года он перешел в «Наполи» за 40 миллионов евро.

«Я не смог убедить остаться Игуаина в «Реале». Он хотел иметь больше игрового времени, поэтому решил перейти в «Наполи», - цитирует Анчелотти Goal.

В прошлом сезоне Игуаин забил 36 голов в серии А, установив ее рекорд. Минувшим летом аргентинец перешел в «Ювентус» за за рекордные для итальянского чемпионата 95 миллионов евро.