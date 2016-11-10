Алексей Вербов: Сегодня и понервничали, и порадовались
Играющий тренер казанского «Зенита» Алексей
Вербов сообщил, что основной блокирующий клуба Артем Вольвич не играл в матче
чемпионата России против «Газпрома-Югры» из Сургутского района из-за травмы.
«Вольвич не играл из-за травмы. Надеюсь, что
она несерьезная», - приводит «Р-Спорт» слова Вербова.
Комментируя ход матча, Алексей Вербов сказал
следующее: «Таких эмоций на тренерском мостике мне точно не
хватало, - отметил тренер казанцев. - Предыдущие игры на тренерском посту
складывались достаточно просто, а сегодня и понервничали, и порадовались.
Хорошо, что все закончилось по нашему сценарию. Сургут очень хорошо играл, и
нам не хватало таких матчей перед чемпионатом мира среди клубов, если честно».
Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась
победой хозяев паркета в пяти партиях со счетом 3:2 (25:18, 24:26, 26:28,
25:22, 15:13). Встреча продолжалась почти два с половиной часа.
Таким образом, «Зенит» впервые в сезоне понес
очковые потери. У клуба из Казани 20 очков. Он по-прежнему лидирует в
чемпионате России. У «Газпрома-Югры» стало 11 очков. Этот клуб идет восьмым.