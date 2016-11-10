Алексей Вербов: Сегодня и понервничали, и порадовались

Играющий тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов сообщил, что основной блокирующий клуба Артем Вольвич не играл в матче чемпионата России против «Газпрома-Югры» из Сургутского района из-за травмы.

«Вольвич не играл из-за травмы. Надеюсь, что она несерьезная», - приводит «Р-Спорт» слова Вербова.

Комментируя ход матча, Алексей Вербов сказал следующее: «Таких эмоций на тренерском мостике мне точно не хватало, - отметил тренер казанцев. - Предыдущие игры на тренерском посту складывались достаточно просто, а сегодня и понервничали, и порадовались. Хорошо, что все закончилось по нашему сценарию. Сургут очень хорошо играл, и нам не хватало таких матчей перед чемпионатом мира среди клубов, если честно».

Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась победой хозяев паркета в пяти партиях со счетом 3:2 (25:18, 24:26, 26:28, 25:22, 15:13). Встреча продолжалась почти два с половиной часа.

Таким образом, «Зенит» впервые в сезоне понес очковые потери. У клуба из Казани 20 очков. Он по-прежнему лидирует в чемпионате России. У «Газпрома-Югры» стало 11 очков. Этот клуб идет восьмым.