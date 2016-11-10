Дмитрий Черышев: Мы играли на равных с «Тосно», но совершили две грубые ошибки
Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев после
поражения от «Тосно» в матче 21-го тура Футбольной национальной лиги посетовал
на потерю концентрации подопечными, которая материализовалась в два пропущенных
мяча.
«Очень жаль, что мы сегодня проиграли. Но я
благодарен ребята за самоотдачу. Считаю, что сегодня на поле было две ровные,
одинаковые команды, но мы совершили две грубые ошибки. Первая – потеряли концентрацию
при угловом ударе. Наверное, с потеряй концентрации связана и вторая. Даже,
имея на одного игрока меньше, мы показывали равный с соперником футбол», -
приводит официальный сайт «Мордовии» видео пресс-конференции с участим
Черышева.
Встреча, прошедшая в среду в Саранске на стадионе «Старт», завершилась победой гостей со счетом 2:0. В их составе по голу забили Антон Заболотный и Максим Палиенко.
Матч
Голы
Заболотный 9 (0:1). Палиенко 19 (0:2).
Состав
Мордовия: Леонов, Лебедев, Иванов, Багаев (Чалов, 30), Осипов, Захарченко (Кот, 51), Деобальд (Дегтярёв, 64), Кренделев, Пазин (Лукьянов, 82), Амбарцумян, Алхазов
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Мухаметшин, Чиркин, Кашчелан, Богаев, Палиенко (Киреенко, 90), Галиулин (Милевский, 83), Заболотный (Кутьин, 73)
Предупреждения:
Иванов, 60 - нет
Удаления:
Леонов, 48 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
09 ноября 18:30, Старт, Онлайн-трансляция