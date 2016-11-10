Дмитрий Черышев: Мы играли на равных с «Тосно», но совершили две грубые ошибки

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев после поражения от «Тосно» в матче 21-го тура Футбольной национальной лиги посетовал на потерю концентрации подопечными, которая материализовалась в два пропущенных мяча.

«Очень жаль, что мы сегодня проиграли. Но я благодарен ребята за самоотдачу. Считаю, что сегодня на поле было две ровные, одинаковые команды, но мы совершили две грубые ошибки. Первая – потеряли концентрацию при угловом ударе. Наверное, с потеряй концентрации связана и вторая. Даже, имея на одного игрока меньше, мы показывали равный с соперником футбол», - приводит официальный сайт «Мордовии» видео пресс-конференции с участим Черышева.

Встреча, прошедшая в среду в Саранске на стадионе «Старт», завершилась победой гостей со счетом 2:0. В их составе по голу забили Антон Заболотный и Максим Палиенко.