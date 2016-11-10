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Дмитрий Парфенов: Мы готовились к серьезному матчу с «Мордовией», он таким и получился

Источник:  ФК «Мордовия»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после победы над «Мордовией» в гостевом матче 21-го тура Футбольной национальной похвалил подопечных за игру и результат.

«Хочу поздравить с победой футболистов и наших болельщиков. Своими ребятами я горжусь. Молодцы! Мы готовились к серьезному матчу, он таким и получился», - приводит официальный сайт «Мордовии» видео пресс-конференции с участим Парфенова.

Встреча, прошедшая в среду в Саранске на стадионе «Старт», завершилась победой гостей со счетом 2:0. В их составе по голу забили Антон Заболотный и Максим Палиенко.

Матч

Мордовия - Тосно - 0:2 (0:2)

Голы

Заболотный 9 (0:1). Палиенко 19 (0:2).

Состав

Мордовия: Леонов, Лебедев, Иванов, Багаев (Чалов, 30), Осипов, Захарченко (Кот, 51), Деобальд (Дегтярёв, 64), Кренделев, Пазин (Лукьянов, 82), Амбарцумян, Алхазов

Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Мухаметшин, Чиркин, Кашчелан, Богаев, Палиенко (Киреенко, 90), Галиулин (Милевский, 83), Заболотный (Кутьин, 73)

Предупреждения:

Иванов, 60 - нет

Удаления:

Леонов, 48 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

09 ноября 18:30, Старт, Онлайн-трансляция

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