Дмитрий Парфенов: Мы готовились к серьезному матчу с «Мордовией», он таким и получился

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после победы над «Мордовией» в гостевом матче 21-го тура Футбольной национальной похвалил подопечных за игру и результат.

«Хочу поздравить с победой футболистов и наших болельщиков. Своими ребятами я горжусь. Молодцы! Мы готовились к серьезному матчу, он таким и получился», - приводит официальный сайт «Мордовии» видео пресс-конференции с участим Парфенова.

Встреча, прошедшая в среду в Саранске на стадионе «Старт», завершилась победой гостей со счетом 2:0. В их составе по голу забили Антон Заболотный и Максим Палиенко.