Дмитрий Парфенов: Мы готовились к серьезному матчу с «Мордовией», он таким и получился
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после
победы над «Мордовией» в гостевом матче 21-го тура Футбольной национальной
похвалил подопечных за игру и результат.
«Хочу поздравить с победой футболистов и наших
болельщиков. Своими ребятами я горжусь. Молодцы! Мы готовились к серьезному
матчу, он таким и получился», - приводит официальный сайт «Мордовии» видео
пресс-конференции с участим Парфенова.
Встреча, прошедшая в среду в Саранске на стадионе «Старт», завершилась победой гостей со счетом 2:0. В их составе по голу забили Антон Заболотный и Максим Палиенко.
Матч
Голы
Заболотный 9 (0:1). Палиенко 19 (0:2).
Состав
Мордовия: Леонов, Лебедев, Иванов, Багаев (Чалов, 30), Осипов, Захарченко (Кот, 51), Деобальд (Дегтярёв, 64), Кренделев, Пазин (Лукьянов, 82), Амбарцумян, Алхазов
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Мухаметшин, Чиркин, Кашчелан, Богаев, Палиенко (Киреенко, 90), Галиулин (Милевский, 83), Заболотный (Кутьин, 73)
Предупреждения:
Иванов, 60 - нет
Удаления:
Леонов, 48 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
09 ноября 18:30, Старт, Онлайн-трансляция