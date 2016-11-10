Сборная Греции дома проиграла белорусам
Футболисты сборной Греции в товарищеском матче
проиграли команде Беларуси.
Встреча, прошедшая в среду в Пире на стадионе «Георгиос
Караискакис», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе точный
удар на 18-й минуте нанес Сергей Политевич.
Отметим, что в составе гостей на поле выходили
футболисты РФПЛ: Павел Нехайчик («Оренбург»), Иван Маевский («Анжи»), Сергей Корниленко («Крылья Советов») и Александр
Мартынович («Краснодар»).
13 ноября в матче отборочного цикла к чемпионату
мира-2018, который состоится в России, сборная Беларуси в гостях сыграет с
болгарами. А сборная Греции в этот день примет команду Боснии и Герцеговины.
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