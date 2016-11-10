Сборная Греции дома проиграла белорусам

Футболисты сборной Греции в товарищеском матче проиграли команде Беларуси.

Встреча, прошедшая в среду в Пире на стадионе «Георгиос Караискакис», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе точный удар на 18-й минуте нанес Сергей Политевич.

Отметим, что в составе гостей на поле выходили футболисты РФПЛ: Павел Нехайчик («Оренбург»), Иван Маевский («Анжи»), Сергей Корниленко («Крылья Советов») и Александр Мартынович («Краснодар»).

13 ноября в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018, который состоится в России, сборная Беларуси в гостях сыграет с болгарами. А сборная Греции в этот день примет команду Боснии и Герцеговины.