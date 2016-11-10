35 очков Тулсона не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Уникахой»

Петербургский «Зенит» в матче пятого тура группового этапа Кубка Европы потерпел поражение от испанской «Уникахи» со счетом 86:93 (19:24, 26:25, 14:17, 27:27).

Встреча проходила в Малаге. Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Райан Тулсон, набравший 35 очков. Еще один защитник гостей Стефан Маркович сделал 14 результативных передач при пяти очках. У хозяев 22 очками отметился форвард Джамар Смит, 18 набрал защитник Кайл Фогг.

После этой игры в активе обеих команд, выступающих в группе C, по две победы и по два поражения. Испанский клуб занимает третье место, а подопечные Василия Карасева - четвертое. Первую позицию в группе делят «Бавария» и «Мурсия».

13 ноября «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ сыграет в Санкт-Петербурге против «Нижнего Новгорода». Следующую игру в Кубке Европы петербуржцы проведут 16 ноября в Мюнхене против «Баварии». «Уникаха» шестой тур Еврокубка пропустит, а в седьмом примет дома «Будучность» из Черногории.