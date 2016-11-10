Василий Титов: Долги «Динамо» можно реструктуризировать и работать дальше
Член совета директоров московского «Динамо», первый заместитель
президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов сообщил, что
задолженности клуба можно реструктуризировать и работать дальше.
«Вопрос о банкротстве возникает тогда, когда задолженность клуба
является срочным платежом. Никто (из кредиторов долги к срочному платежу) не
предъявляет. Задолженность можно реструктуризировать и дальше жить и работать.
Найти финансирование, жить и работать. По этому сценарию ситуация и будет
развиваться», - приводит «Р-Спорт» слова Титова.
Ранее стало известно, что «Динамо», по итогам прошлого сезона вылетевшее из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), испытывает финансовые проблемы. В среду состоялось заседание попечительского совета ВФСО «Динамо». Председатель общества Владимир Стржалковский заявил «Р-Спорт», что совет принял решение не рассматривать вопрос о возможном банкротстве одноименного футбольного клуба и создаст рабочую группу для решения его финансовых проблем.
Матч
Нефтехимик - Динамо - 0:1 (0:1)
Голы
Луценко 9 (0:1 - пен.).
Состав
Нефтехимик: Самохвалов, Кобахидзе, Сурков (Бойчук, 85), Тараканов, Погорельцев, Замалиев, Соболев (Решетников, 74), Духнов (Бабырь, 79), Маляка, Муллин, Кортава (Галиакберов, 40)
Динамо: Шунин, Морозов, Козлов, Темников (Катрич, 68), Хольмен, Рыков, Зотов, Сапета, Драгун, Ташаев, Луценко
Предупреждения:
Муллин, 61; Замалиев, 83 - Темников, 56; Катрич, 90
Удаления:
Самохвалов, 90 - нет
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
09 ноября 14:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция