Василий Титов: Долги «Динамо» можно реструктуризировать и работать дальше

Член совета директоров московского «Динамо», первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов сообщил, что задолженности клуба можно реструктуризировать и работать дальше.

«Вопрос о банкротстве возникает тогда, когда задолженность клуба является срочным платежом. Никто (из кредиторов долги к срочному платежу) не предъявляет. Задолженность можно реструктуризировать и дальше жить и работать. Найти финансирование, жить и работать. По этому сценарию ситуация и будет развиваться», - приводит «Р-Спорт» слова Титова.

Ранее стало известно, что «Динамо», по итогам прошлого сезона вылетевшее из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), испытывает финансовые проблемы. В среду состоялось заседание попечительского совета ВФСО «Динамо». Председатель общества Владимир Стржалковский заявил «Р-Спорт», что совет принял решение не рассматривать вопрос о возможном банкротстве одноименного футбольного клуба и создаст рабочую группу для решения его финансовых проблем.