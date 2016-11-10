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Василий Титов: Долги «Динамо» можно реструктуризировать и работать дальше

Источник:  Р-СпортКомментарии

Член совета директоров московского «Динамо», первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов сообщил, что задолженности клуба можно реструктуризировать и работать дальше.

«Вопрос о банкротстве возникает тогда, когда задолженность клуба является срочным платежом. Никто (из кредиторов долги к срочному платежу) не предъявляет. Задолженность можно реструктуризировать и дальше жить и работать. Найти финансирование, жить и работать. По этому сценарию ситуация и будет развиваться», - приводит «Р-Спорт» слова Титова.

Ранее стало известно, что «Динамо», по итогам прошлого сезона вылетевшее из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), испытывает финансовые проблемы. В среду состоялось заседание попечительского совета ВФСО «Динамо». Председатель общества Владимир Стржалковский заявил «Р-Спорт», что совет принял решение не рассматривать вопрос о возможном банкротстве одноименного футбольного клуба и создаст рабочую группу для решения его финансовых проблем.

Матч

Нефтехимик - Динамо - 0:1 (0:1)

Голы

Луценко 9 (0:1 - пен.).

Состав

Нефтехимик: Самохвалов, Кобахидзе, Сурков (Бойчук, 85), Тараканов, Погорельцев, Замалиев, Соболев (Решетников, 74), Духнов (Бабырь, 79), Маляка, Муллин, Кортава (Галиакберов, 40)

Динамо: Шунин, Морозов, Козлов, Темников (Катрич, 68), Хольмен, Рыков, Зотов, Сапета, Драгун, Ташаев, Луценко

Предупреждения:

Муллин, 61; Замалиев, 83 - Темников, 56; Катрич, 90

Удаления:

Самохвалов, 90 - нет

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

09 ноября 14:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция

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