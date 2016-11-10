Александр Ирхин: Результат «Химок» в первой части сезона оказался достойным
Главный тренер подмосковных «Химок» Александр Ирхин считает, что его
подопечные показали достойный результат в первой части сезона Футбольной
национальной лиги.
«Безусловно, набор очков - это самое главное. Сейчас говорить об
итоговом, весеннем результате рано. Полагаю, что какое-то количество очков
недобрала команда. Короткий итог: я считаю, что «Химки» хорошо
провели первый отрезок с точки зрения настроя и желания. Это шло становление
команды. Результат на сегодняшний день достойный и спасибо игрокам
«Химок», - приводит «Р-Спорт» слова Ирхина.
В среду подмосковный клуб сыграл вничью со «СКА-Хабаровском»
на своем поле (0:0).
«Химки» после 21-го тура ФНЛ занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
Матч
Химки - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Химки: Исупов, Малания, Чернышов И., Шумских, Тюнин, Гащенков, Лапин (Фадеев, 75), Заика, Казаев (Мостовой, 82), Дворников, Галешич (Петрусев, 55)
СКА-Хабаровск: Довбня, Микуцкис, Удалый, Киреев (Иванов, 62), Дедечко (Калинский, 76), Карасёв, Воронкин (Казанков, 46), Димидко, Черевко, Кобялко (Лескано, 46), Никифоров
Предупреждения:
Гащенков, 52; Заика, 90 - Дедечко, 32; Черевко, 90; Казанков, 90
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
09 ноября 19:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция