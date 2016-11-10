Александр Ирхин: Результат «Химок» в первой части сезона оказался достойным

Главный тренер подмосковных «Химок» Александр Ирхин считает, что его подопечные показали достойный результат в первой части сезона Футбольной национальной лиги.

«Безусловно, набор очков - это самое главное. Сейчас говорить об итоговом, весеннем результате рано. Полагаю, что какое-то количество очков недобрала команда. Короткий итог: я считаю, что «Химки» хорошо провели первый отрезок с точки зрения настроя и желания. Это шло становление команды. Результат на сегодняшний день достойный и спасибо игрокам «Химок», - приводит «Р-Спорт» слова Ирхина.

В среду подмосковный клуб сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» на своем поле (0:0).

«Химки» после 21-го тура ФНЛ занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.