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Александр Ирхин: Результат «Химок» в первой части сезона оказался достойным

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер подмосковных «Химок» Александр Ирхин считает, что его подопечные показали достойный результат в первой части сезона Футбольной национальной лиги.

«Безусловно, набор очков - это самое главное. Сейчас говорить об итоговом, весеннем результате рано. Полагаю, что какое-то количество очков недобрала команда. Короткий итог: я считаю, что «Химки» хорошо провели первый отрезок с точки зрения настроя и желания. Это шло становление команды. Результат на сегодняшний день достойный и спасибо игрокам «Химок», - приводит «Р-Спорт» слова Ирхина.

В среду подмосковный клуб сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» на своем поле (0:0).

«Химки» после 21-го тура ФНЛ занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

Матч

Химки - СКА-Хабаровск - 0:0

Состав

Химки: Исупов, Малания, Чернышов И., Шумских, Тюнин, Гащенков, Лапин (Фадеев, 75), Заика, Казаев (Мостовой, 82), Дворников, Галешич (Петрусев, 55)

СКА-Хабаровск: Довбня, Микуцкис, Удалый, Киреев (Иванов, 62), Дедечко (Калинский, 76), Карасёв, Воронкин (Казанков, 46), Димидко, Черевко, Кобялко (Лескано, 46), Никифоров

Предупреждения:

Гащенков, 52; Заика, 90 - Дедечко, 32; Черевко, 90; Казанков, 90

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

09 ноября 19:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

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