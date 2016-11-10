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Алексей Кудашов: «Локомотив» провалил первый и третий периоды

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после поражения от «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил, что его подопечные провалили первый и третий периоды.

«За исключением второго периода не можем ничего занести себе в актив. Первый и третий период были полностью провалены, соперник победил заслуженно. Во втором периоде владели преимуществом, могли забить голы и поменять ситуацию. А так, соперника — с победой», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Кудашова.

Встреча, прошедшая в среду в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Матч

Локомотив - Северсталь - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы:

Полак (Чернов, Мазур), 13:13 (0:1 - бол.). Козун (Контиола, Коледов), 35:40 (1:1 - бол.). Чернов (Мазур, Кагарлицкий), 46:09 (1:2 - бол.). Монс (Чернов, Кагарлицкий), 49:39 (1:3). Чернов 59:31 (1:4 - п.в.).

Место и дата

09 ноября 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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