Алексей Кудашов: «Локомотив» провалил первый и третий периоды

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после поражения от «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил, что его подопечные провалили первый и третий периоды.

«За исключением второго периода не можем ничего занести себе в актив. Первый и третий период были полностью провалены, соперник победил заслуженно. Во втором периоде владели преимуществом, могли забить голы и поменять ситуацию. А так, соперника — с победой», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Кудашова.

Встреча, прошедшая в среду в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.