Алексей Кудашов: «Локомотив» провалил первый и третий периоды
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после поражения от «Северстали»
в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил, что его
подопечные провалили первый и третий периоды.
«За исключением
второго периода не можем ничего занести себе в актив. Первый и третий период
были полностью провалены, соперник победил заслуженно. Во втором периоде
владели преимуществом, могли забить голы и поменять ситуацию. А так, соперника
— с победой», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Кудашова.
Встреча, прошедшая в среду в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Матч
Локомотив - Северсталь - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Голы:
Полак (Чернов, Мазур), 13:13 (0:1 - бол.). Козун (Контиола, Коледов), 35:40 (1:1 - бол.). Чернов (Мазур, Кагарлицкий), 46:09 (1:2 - бол.). Монс (Чернов, Кагарлицкий), 49:39 (1:3). Чернов 59:31 (1:4 - п.в.).
Место и дата
09 ноября 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция