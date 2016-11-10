Душко Иванович: Второй половиной матча с «Бильбао» я не могу быть доволен

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над «Бильбао» в матче Кубка Европы похвалил команду за игру в первой половине матча, но подверг критике действия после перерыва.

«Очень важная победа. По моему мнению, «Бильбао» — очень талантливая команда с большим опытом. Если бы не сыграли хорошо в защите, то нам пришлось здесь очень сложно, особенно при поддержке местной публики. В отдельных моментах мы продемонстрировали хорошую защиту, благодаря чему получили большое преимущество, однако второй половиной я не могу быть доволен. Мне она совсем не понравилась, и мы должны в этом разобраться. Эту встречу мы начали очень сосредоточенно, как в защите, так и в нападении. В атаке удалось набрать легкие очки, часто свободно бросали. В первой половине хорошо себя проявил Швед, но в то же время хотел бы отметить всю команду. Первый матч за «Химки» провел Браун, и я остался им доволен. Это качественный игрок, поэтому мы и заключили с ним контракт», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Встреча, прошедшая в среду в Бильбао на паркете арены «Ла Касилья», завершилась победой химчан со счетом 91:72. В составе российской команды 21 очко набрал защитник Алексей Швед.

Таким образом, «Химки» одержали третью победу в турнире и вышли в лидеры группы, обойдя по дополнительным показателям немецкую «Альбу». У «Бильбао» по-прежнему в активе одна виктория.

В следующем матче турнира «Химки» 16 ноября на выезде встретятся с клубом «Летувос Ритас».