Дмитрий Квартальнов: Раньше такие игры мы доводили до конца без проблем
Главный тренер
ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения своей команды от «Витязя» в матче
регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги высказал сожалении об
упущенном преимуществе в две шайбы.
«Жаль, конечно.
Вели - 2:0. Раньше такие игры мы доводили до конца без проблем. Не могу
сказать, что «Витязь» в большинстве нас немножко подмял, мы сами отдали очень
просто эту игру. Будем разбираться.
«Сборники»
нормально себя чувствуют, но Киселевич пропустит следующую игру. А остальные
должны сыграть в следующем матче. У нас Муршак вылетел надолго. Хотели
посмотреть Холлоуэя, он съездил в Германию, где играл за сборную, но ему надо
поднабрать кондиции, он полтора месяца не играл. Барнетт нормально сыграл, мы
им довольны», - приводит «Чемпионат» слова Квартальнова.
«Витязь» в среду по буллитам со счетом 3:2 обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ и поднялся на седьмое место в Западной конференции. ЦСКА занимает второе место в сводной таблице КХЛ.
Матч
Витязь - ЦСКА - 3:2 Б. (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Денисов (Кугрышев), 6:03 (0:1 - бол.). Пивцакин (Андронов), 16:46 (0:2). Горак (Копейкин, Катичев), 40:57 (1:2). Солодухин (Копейкин), 49:43 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Выглазов - 3:2.
Место и дата
09 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция