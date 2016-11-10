Дмитрий Квартальнов: Раньше такие игры мы доводили до конца без проблем

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения своей команды от «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги высказал сожалении об упущенном преимуществе в две шайбы.

«Жаль, конечно. Вели - 2:0. Раньше такие игры мы доводили до конца без проблем. Не могу сказать, что «Витязь» в большинстве нас немножко подмял, мы сами отдали очень просто эту игру. Будем разбираться.

«Сборники» нормально себя чувствуют, но Киселевич пропустит следующую игру. А остальные должны сыграть в следующем матче. У нас Муршак вылетел надолго. Хотели посмотреть Холлоуэя, он съездил в Германию, где играл за сборную, но ему надо поднабрать кондиции, он полтора месяца не играл. Барнетт нормально сыграл, мы им довольны», - приводит «Чемпионат» слова Квартальнова.

«Витязь» в среду по буллитам со счетом 3:2 обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ и поднялся на седьмое место в Западной конференции. ЦСКА занимает второе место в сводной таблице КХЛ.