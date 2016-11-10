«Баффало» по буллитам уступил «Оттаве»

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Оттаве».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Николя Баптист. У гостей в основное время матча шайбу забросил Райан Дзингел, а победный буллит реализовал Бобби Райан.

Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду почти 24 минуты, четыре раза заблокировал броски соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 12 ноября в 04:00 (мск) примет «Нью-Джерси», а «Оттава» 12 ноября в 04:30 (мск) дома сыграет с «Лос-Анджелесом».