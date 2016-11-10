30 сэйвов Бобровского, шайба Панарина и 23 очка Шведа. Все главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра четверга.

1). Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в овертайме переиграли «Анахайм» (3:2). Гости почти в два раза перебросали хозяев (32 на 18), но Сергей Бобровский сыграл надежнее Джона Гибсона. Россиянин парировал 30 бросков.

2). Хоккеисты «Чикаго» также в овертайме склонили чашу весов на свою сторону в матче с «Сент-Луисом». Автором победной шайбы стал Артемий Панарин. В его активе также голевой пас. Результативную передачу в составе хозяев отдал Владимир Тарасенко.

3). Владислав Третьяк считает, что Илья Ковальчук имеет все возможности вернуться в Национальную хоккейную лигу, дело только в его желании. Глава ФХР привел пример Александра Радулова.

4). Также Владислав Третьяк высказал мнение, что наставник сборной Олег Знарок должен взять самых лучших и опытных игроков на Кубок Первого канала, потому что нужна только победа в честь 70-летия российского хоккея.

5). Румынская бригада судей во главе с Кристианом Павлом Балаем назначена на товарищеский матч сборной России против команды Катара. Напомним, этот матч пройдет сегодня в Дохе и начнется в 19:00 по московскому времени.

6). «Раньше мы такие игры доводили до победы без проблем», - так главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов высказал сожаление об упущенной победе в матче с «Витязем» (2:3 Б). По ходу матча КХЛ армейский клуб вел – 2:0.

7). Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Газпром-Югру» из Сургута в перенесенном матче пятого тура чемпионата России (3:2). В этой игре лидер суперлиги потерял первое очко в сезоне, поскольку предыдущие шесть игр казанцы выигрывали в трех или четырех партиях.

8). Сборные Голландии и Бельгии сыграли вничью в товарищеском матче (1:1). Представители РФПЛ в этом матче задействованы не были.

9). Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон, родившийся в США, но год назад получивший российское гражданство, считает, что избранный президент штатов «Дональд Трамп — это лучшая возможность для России для нормализации отношений».

10). Баскетболисты «Химок» на выезде уверенно обыграли испанский «Бильбао» и вышли в лидеры своей группы в Кубке Европы. 23 очка в составе российского клуба набрал Алексей Швед.

11). Генеральный директор хоккейного «Динамо» (Москва) Андрей Сафронов, комментируя высказывания Олега Знарка о том, что его «убрали» из московского клуба, отметил, что у них «совершенно разные понятия о понятиях«.

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Цитата дня: «Меня убрали из «Динамо». И там я получал больше, чем в СКА» (Олег Знарок).

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