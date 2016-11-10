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Моуринью намекнул, что Смоллинг и Шоу недостаточно выкладываются на поле

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал своих подопечных за игру в нынешнем сезоне.

«Существует большая разница между стремлением бороться и просто проводить матч. Особенно это касается тех, кто не может справиться с болью. Они не способны изменить ситуацию», – приводит слова специалиста Goal со ссылкой на BBC.

Источник отмечает, что Моуринью намекает на двух защитников команды: Криса Смоллинга и Люка Шоу. Отметим, что во время одного из матчей «МЮ» брат Шоу заявил, что португалец пытается «выжить» Люка из команды и продать его в январе 2017 года.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 6 место в таблице АПЛ, набрав после 11-ти туров 18 очков.




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