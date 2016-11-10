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«Локомотив» хочет приобрести Георгия Джикия

Источник:  «Известия»Комментарии

Московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Амкара» Георгию Джикия, сообщают «Известия».

22-летний футболист является воспитанником железнодорожников. 

- Джикия достаточно уверенно проводит сезон в «Амкаре», благодаря чему стал объектом интереса одного из грандов РФПЛ - московского «Локомотива», - рассказал «Известиям» источник в команде. - Главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин лично заинтересован в подписании молодого защитника. Но «Амкар» пока не горит желанием расставаться с одним из своих ключевых игроков, рассчитывая на то, что со временем его трансферная стоимость будет расти. Однако если московский клуб уже сейчас будет готов предложить серьезную компенсацию за Джикия, а сам футболист изъявит желание сменить команду, то руководство пермяков не станет чинить препятствий его уходу. 

В текущем сезоне Георгий Джикия провел за «Амкар» 12 матчей в РФПЛ. Своей уверенной игрой защитник привлек внимание тренера сборной России Станислава Черчесова и был приглашен на сбор команды в рамках подготовки к матчам с Катаром (10 ноября) и Румынией (15 ноября).
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