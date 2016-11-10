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Дани Карвахаль: Мората доказывает своей игрой, что имеет право выходить в стартовом составе «Реала»

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль выразил мнение, что его партнер по клубу и национальной команде Альваро Мората должен выходить в стартовом составе «сливочных».

«Он доказывает своей игрой, что имеет право выходить в стартовом составе. Уверен, если он продолжит в том же духе, то получит больше игрового времени», – цитирует Карвахаля Marca.

Мората вернулся в «Реал» минувшим летом из «Ювентуса» за 30 млн евро. Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес лондонский «Арсенал» и «Челси». Этой осенью подтвердилась информация, согласно которой «синие» были готовы выложить за нападающего 60 млн евро. Сам Мората заявил, что остался в стане мадридского клуба по просьбе Зинедина Зидана, который обещал ему постоянную игровую практику.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел за «Реал» во всех турнирах 16 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Отметим, что лишь 5 матчей игрок начал в стартовом составе «сливочных». 

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