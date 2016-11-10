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Дик Адвокат: В России сильный чемпионат

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат объяснил, почему российские футболисты не стремятся уезжать за границу. 

- Нужно ли россиянам стремиться за границу? А зачем? В России хорошая лига и хорошие деньги, так в чем может быть мотивация? Что заставит игроков искать что-то еще? Им нравится в вашей стране, нравится стиль жизни. И, повторю, у вас сильный чемпионат. Почему же надо куда-то ехать? Я вполне понимаю логику футболистов, - цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».

Напомним, что голландец руководил российской сборной с 2010 по 2012 годы. До этого Адвокат работал в питерском «Зените» (2006-2009).  

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