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Александр Ерохин: У на­турализованных игроко­в нет никакого преиму­щества в сборной

Источник:  Russia TodayКомментарии

Полузащитник «Ростова» и сборной России Александр Ерохин высказал свое мнение по поводу натурализованных футболистов в национальной команде.

- Получение паспорта ­не гарантирует места в составе. Нужно выдержать конкуренцию. Трен­еры не смотрят, кто ­родился в России, а кт­о за границей, когда ­призывают под знамена сборной. У на­турализованных игроко­в нет никакого преиму­щества, - цитирует Ерохина RT.

Напомним, что вратарь «Локомотива» Гилерме и защитник ЦСКА Марио Фернандес получили российские паспорта и имеют право играть за национальную команду. 

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