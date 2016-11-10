Александр Ерохин: У натурализованных игроков нет никакого преимущества в сборной
Полузащитник «Ростова» и сборной России Александр Ерохин высказал свое мнение по поводу натурализованных футболистов в национальной команде.
- Получение паспорта не гарантирует места в составе. Нужно выдержать конкуренцию. Тренеры не смотрят, кто родился в России, а кто за границей, когда призывают под знамена сборной. У натурализованных игроков нет никакого преимущества, - цитирует Ерохина RT.
Напомним, что вратарь «Локомотива» Гилерме и защитник ЦСКА Марио Фернандес получили российские паспорта и имеют право играть за национальную команду.
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