«Реал» попробует приобрести Коутиньо летом 2017 года

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в услугах полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо. Об этом сообщает издание OK Diario.



Согласно информации источника, французский специалист считает, что игрок сборной Бразилии сумеет заменить Иско или Хамеса Родригеса. Отмечается, что испанский клуб постарается приобрести Коутиньо летом 2017 года. Ранее сообщалось, что Иско близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», а Хамес, несмотря на частое попадание в основу команды, продолжает искать другие варианты продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» 11 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока «красных» в 34 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2020 года.



Отметим, что по сообщениям испанских СМИ, «Барселона» пыталась минувшим летом приобрести Коутиньо, однако, английский клуб ответил отказом.

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