Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Барселона- : -Жальгирис
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Катар
Футбол  Колумбия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» попробует приобрести Коутиньо летом 2017 года

Источник:  OK DiarioКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в услугах полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо. Об этом сообщает издание OK Diario.

Согласно информации источника, французский специалист считает, что игрок сборной Бразилии сумеет заменить Иско или Хамеса Родригеса. Отмечается, что испанский клуб постарается приобрести Коутиньо летом 2017 года. Ранее сообщалось, что Иско близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», а Хамес, несмотря на частое попадание в основу команды, продолжает искать другие варианты продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» 11 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока «красных» в 34 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2020 года.

Отметим, что по сообщениям испанских СМИ, «Барселона» пыталась минувшим летом приобрести Коутиньо, однако, английский клуб ответил отказом.

Неймар: Коутиньо – настоящая звезда, хочу поиграть с ним в «Барселоне»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Криштиану Роналду: Вы понятия не имеете, что значит титул чемпиона ЕвропыКриштиану Роналду: Вы понятия не имеете, что значит титул чемпиона ЕвропыНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью изданию 11 Freunde.Дани Карвахаль: Мората доказывает своей игрой, что имеет право выходить в стартовом составе «Реала»Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль выразил мнение, что его партнер по клубу и национальной команде Альваро Мората должен выходить в стартовом составе «сливочных».«Локомотив» хочет приобрести Георгия ДжикияМосковский «Локомотив» проявляет интерес к 22-летнему защитнику «Амкара» Георгию Джикия, сообщают «Известия».Агент Азмуна: Официального предложения от «Ливерпуля» пока не былоАгент Сердара Азмуна Мехди Хагитали рассказал, что пока официальных предложений по футболисту «Ростова» от «Ливерпуля» не поступало.Карло Анчелотти: Я не смог убедить Игуаина остаться в «Реале»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал, что будучи наставником «Реала» он не смог удержать нападающего Гонсало Игуаина от перехода в «Наполи».«Лестер» может пополниться полузащитником «Лудогорца» КафуРуководство «Лестера» рассматривает возможность приобретения в зимнее трансферное окно полузащитника «Лудогорца» Джонатана Кафу, сообщает Corriere dello Sport.Переход Азмуна в «Ливерпуль» будет зависеть от роли, которую ему предложат в командеESPN сообщает подробности о готовящемся переходе нападающего «Ростова» Сердара Азмуна в «Ливерпуль».«Бавария» лидирует в борьбе за Иско и планирует оформить трансфер зимой 2017 годаПолузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон близок к уходу из команды зимой 2017 года.Роналдо: Если бы мне пришлось выбирать между Месси и Криштиану, отдал бы «Золотой мяч» РоналдуБывший форвард сборной Бразилии, «Барселоны» и мадридского «Реала» Роналдо выразил мнение, что в этом году «Золотой мяч» должен получить нападающий «сливочных» Криштиану Роналду.Китайский клуб провел переговоры с агентом Руни, но получил отказПредставитель китайской команды «Бэйцзин Гоань» Ло Нин рассказал, что минувшим летом клуб из Азии пытался приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.«Барселона» и Суарес начали переговоры по новому контрактуФорвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о своих планах на будущее, отметив, что в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом.Бэйл в шестой раз стал лучшим валлийским футболистом (фото)Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл признан лучшим валлийским футболистом, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации страны.Криштиану Роналду: Хочу выиграть чемпионат мира, мне нужны трофеиНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал интервью клубному телевидению после продления контракта со «сливочными» до 2021 года.Азмун может сменить «Ростов» на «Ливерпуль» в январе«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «Ростова» Сердару Азмуну. Об этом сообщают британские СМИ.Кроос выбыл до конца года и не сыграет против «Барселоны» и «Атлетико»Полузащитник мадридского «Реала» пропустит оставшиеся матчи 2016 года из-за травмы. Таким образом, он не примет участие в нескольких ответственных играх своей команды.Роналду будет зарабатывать 24 миллиона евро в год по контракту с NikeНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вскоре подпишет новый рекламный контракт с производителем спортивной одежды Nike. Об этом сообщают испанские СМИ.Марио Балотелли: Посоветовал Сахо покинуть «Ливерпуль» и перейти в «Ниццу»Итальянский форвард «Ниццы» Марио Балотелли советует своему бывшему одноклубнику по «Ливерпулю» Мамаду Сако присоединиться к французскому клубу.Кроос получил серьезную травму и выбыл на неопределенный срокПолузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос получил травму в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (3:0).Нападающий брестского «Динамо» прибыл на просмотр в «Спартак»Форвард брестского «Динамо» Диксон Афоаква находится на просмотре в московском «Спартаке». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского клуба.ЦСКА интересуется Луисом АдрианоФорвард «Милана» Луис Адриано заинтересовал ЦСКА, который ищет усиление в атаку.

Реал
Реалкалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Фелиппе Коутиньо
Фелиппе Коутиньовсе новости
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение