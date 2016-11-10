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Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

На официальном сайте НХЛ опубликованы имена звезд очередного игрового дня.

Первой звездой дня признан вратарь «Оттавы» Майк Кондон, отразивший 31 бросок в матче с Баффало» (2:1 Б). Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин стал второй звездой дня.  Панарин отыграл 17 минут, нанес шесть бросков, один из которых оказался голевым, отдал результативный пас, применил один силовой прием, схлопотал пять минут штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Третьей звездой дня назван защитник «Коламбуса» Зак Веренски, забросивший победную шайбу во встрече с «Анахаймом» (3:2 ОТ).

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