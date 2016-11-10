«Барселона» планирует предложить Месси контракт с зарплатой в 50 млн евро

Руководство «Барселоны» продолжает работать над новым контрактом для форварда Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Marca.



По информации источника, представители каталонского клуба понимают, что игрока сборной Аргентины удержать в своих рядах будет непросто в связи с интересом со стороны других команд. Отмечается, что в стане сине-грантовых готовы предложить нападающему контракт, согласно которому он будет получать 50 млн евро за сезон без вычета налогов.



Напомним, Месси выступает за основную команды «Барселоны» с 2004 года. За это время футболист выигрывал вместе с командой чемпионат (8 раз), Кубок (4) и Суперкубок Испании (6), Лигу чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (3), а также клубный чемпионат мира (3).



В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел на клубном уровне 14 матчей, забил 16 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.



