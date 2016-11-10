Криштиану Роналду: Не вижу особой разницы между «Баварией» и дортмундской «Боруссией»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду сравнил матчи с мюнхенской «Баварией» и дортмундской «Боруссией», отметив, что огромной разницы между этими командами нет.



– В последнее время «Реалу» довольно непросто даются матчи с дортмундской «Боруссией». Почему?

– Потому что это команда мирового уровня. Каждый раз, когда мы приезжаем в Дортмунд, я понимаю, что нас ждет очень тяжелая игра. У «Боруссии» феноменальные болельщики, а также великолепный тренер.



– Вот с «Баварией» ваша команда играет намного лучше. В чем разница между мюнхенским и дортмундским клубом?

– На мой взгляд, весомых отличий нет. Но должен сказать, что в «Боруссии» больше молодых игроков, а в «Баварии» очень длинная скамейка, что позволяет им уверенно действовать на протяжении всего сезона, – сказал 31-летний португалец.



Отметим, что «Реал» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 7 декабря сыграет на своем поле с «Боруссией».



Полное интервью с Роналду вы можете прочитать ЗДЕСЬ.



