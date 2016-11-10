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«Филадельфия» отправила Любимова в АХЛ

Источник:  NHLКомментарии

«Филадельфия» отправил хоккеиста сборной России Романа Любимова в фарм-клуб «Лихай Вэлли Фантомз», выступающий в АХЛ, сообщает официальный сайт НХЛ.

Вместе с россиянином в фарм-клуб отправился нападающий Скотт Лоутон.

В текущем сезоне 24-летний Любимов провел 11 матчей из 14 и забросил одну шайбу. Ранее хоккеист выступал за ЦСКА. В июле 2016 года Любимов заключил однолетний контракт с «Филадельфией». 

После 14 матчей в активе «Флайерз» 14 очков, команда занимает шестое место в столичном дивизионе НХЛ. 

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