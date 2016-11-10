Сердар Таски: Хотел остаться в «Баварии», это была моя цель

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски вспомнил о времени, проведенном в мюнхенской «Баварии», а также заявил, что намерен стать чемпионом России в составе красно-белых.



«Хотел остаться в «Баварии», это была моя цель. Но с самого начала мне было непросто в этом клубе. Сейчас дела у «Спартака» идут хорошо, и я счастлив находиться в этой команде. Хочу стать чемпионом России, ведь это, в свою очередь, означает попадание в Лигу чемпионов», – цитирует игрока Spox.

Напомним, Таски выступал за «Баварию» на правах аренды с февраля по июнь текущего года, сыграв за мюнхенский клуб 3 матча.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел за столичный клуб во всех турнирах 8 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

На данный момент «Спартак» под руководством Массимо Карреры занимает первое место в чемпионате России, набрав в 13-ти матчах 31 балл.



