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«Зенит» планирует окупить содержание стадиона на Крестовском острове за счет продажи VIP-мест

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

«Зенит» планирует окупить затраты на содержание нового стадиона на Крестовском острове за счет продажи VIP-мест блоками, по примеру мюнхенской «Баварии», сообщает ФАН.

Агентство уточнает, что блоками продают места, как правило, юридическим лицам. Возможно, часть из них будет предложена дочерним предприятиям «Газпрома».

Строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

В июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».  

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