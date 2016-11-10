Егор Кончаловский снимет фильм о футболе к ЧМ-2018

Российский режиссер Егор Кончаловский снимет фильм к чемпионату мира по футболу — 2018 в России. Картина будет посвящена матчам 1945 года.

- Я сейчас работаю над картиной, как раз к чемпионату мира, о футболе. Были такие знаменитые матчи в 1945 году. Они проходили сразу после войны в разрушенном Лондоне. Вот мы работаем над этим проектом, я очень надеюсь, что он состоится, - цитирует Кончаловского ТАСС.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

