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Наставник сборной Бразилии: Аргентина пока не обеспечила себе путевку на ЧМ, но нам это не дает никакого преимущества

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Аргентины, отметив, что уже знает, как нейтрализовать нападающего Лионеля Месси.

«Конечно, вы можете не дать таким игрокам свободы и лишить их возможности забить, но я не скажу вам, как мы будем стараться это сделать. Не согласен с тем, что победа зависит только от одного футболиста. Да, в каких-то эпизодах он играет ключевую роль, однако, на результат работает вся команда. В матче с Аргентиной мы увидим достаточно техничных игроков. Например, таких, как Коутиньо, Игуаин, Ди Мария, или Дуглас Коста. Есть много игроков с такими характеристиками.

Тот факт, что наш соперник пока не обеспечил себе путевку на чемпионат мира, не дает сборной Бразилии никакого преимущества», – приводит слова специалиста Goal.

Напомним, матч между командами состоится 11 ноября в рамках 11-го тура отборочного этапа ЧМ-2018 в России. 

На данный момент сборная Бразилии, набрав после 10-ти туров 21 балл, лидирует в квартете южноамериканских стран. Команда Аргентины, в свою очередь, занимает 6 место (16 очков).

Отметим, что на турнир отправятся первые четыре сборные, а пятая будет бороться за путевку в стыковых матчах. 

Матч

Бразилия - Аргентина

Место и дата

11 ноября 02:45, , Текстовая трансляция


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