Мария Кучина: Надеюсь, что скоро мы будем выступать под флагом России на международных стартах

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина рассказала, как готовится к новому сезону.

- Мы завершили стадию общефизической подготовки, несколько недель уже прыгаем - перешли к технике. Все спокойно, работаем по плану, не форсируя подготовку, готовимся к зиме. Разницы сильной по сравнению с прошлым годом по состоянию не вижу, главное, что ничего не болит и ничего не тревожит, все позволяет тренироваться в тех нагрузках, которые должны быть. По ощущениям все в порядке.

Очень хочется выступить и зимой, и летом. Мы в боевом духе приступили к тренировкам, с верой, что все будет хорошо. С этой верой мы протренировались весь сезон и пропрыгали на российских стартах, так и сейчас мы не теряем надежды, все равно тренируемся каждый день по несколько часов. Все равно встаем по утрам, идем работать. Все в режиме и с надеждой на лучшее, с надеждой, что будем выступать под флагом России и на международных стартах. Хочется, конечно, чтобы поскорее все закончилось, - цитирует Кучину «Р-Спорт».

Напомним, что российские легкоатлеты пропустили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за череды допинговых скандалов.