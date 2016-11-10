Наталья Билан: «Матч ТВ» увеличил число молодых зрителей и расширил аудиторию спортивных трансляций

Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан подвела итоги первого года вещания канала.

- По итогам первого года вещания «Матч ТВ» увеличил число молодых зрителей и расширил аудиторию спортивных трансляций. Доля молодых зрителей телеканала в возрасте 18-24 лет выросла на 35%, при этом мужская аудитория зрителей этого возраста выросла на 56%. Это наша общая яркая победа в борьбе за молодую возрастную категорию, которая почти не смотрит телевизор.

К нам приходят не только за прямыми трансляциями, но и за спортивными новостями и анализом. Аудитория уже привыкла к «обвязке» спортивных событий – разогрев в студии до событий, послематчевый анализ.

Самые рейтинговые аналитические программы – линейки «Все На Матч!». Также это программы «После футбола», «Реальный спорт», «Спортивный интерес», «Культ Тура», «Спортивный вопрос» и другие .

Планы канала на ближайшее будущее – ярко, разнообразно, объективно рассказывать о спорте. О спорте высоких достижений, о дебютах в спорте, о людях, посвятивших себя спорту. Мы хотим использовать все жанровое многообразие современного телевидения для каналов субхолдинга, - цитирует Билан Sports.ru.

Большое интервью с Натальей Билан было на станицах «Советского спорта». Полная версия ЗДЕСЬ