Бонуччи откажется от перехода в «Челси» и подпишет с «Ювентусом» новый контракт

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение остаться в стане туринского клуба. Об этом сообщает Daily Star.



Согласно информации источника, игрок сборной Италии намерен отказаться от предложения «Челси» и подписать с действующим чемпионом Серии А контракт до 2021 года.



Ранее сообщалось, что минувшим летом также на футболиста претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако, тот принял решение остаться в туринском клубе.



На данный момент в активе 29-летнего игрока сборной Италии 14 матчей на клубном уровне и один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 млн евро, а его нынешний контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года.