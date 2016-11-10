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Бонуччи откажется от перехода в «Челси» и подпишет с «Ювентусом» новый контракт

Источник:  Daily StarКомментарии

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи принял решение остаться в стане туринского клуба. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно информации источника, игрок сборной Италии намерен отказаться от предложения «Челси» и подписать с действующим чемпионом Серии А контракт до 2021 года.

Ранее сообщалось, что минувшим летом также на футболиста претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако, тот принял решение остаться в туринском клубе.

На данный момент в активе 29-летнего игрока сборной Италии 14 матчей на клубном уровне и один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 млн евро, а его нынешний контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года.

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