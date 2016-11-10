Руслан Нигматуллин: В матче с Катаром нужно настраиваться только на победу

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Катаром.

- Надеюсь, после неудачного матча с Коста-Рикой тренерским штабом и футболистами нашей команды были сделаны правильные выводы, - сказал «Известиям» Нигматуллин. - Думаю, будет и определенный шаг вперед, потому что в прошлый раз было допущено слишком много ошибок. Надеюсь, что матч с Катаром сложится более позитивно. Нужно понимать, что наша сборная только строится, еще очень много всего нужно сделать в тактическом плане и много футболистов, которых нужно просмотреть. Очень интересно посмотреть на Георгия Джикию, Дениса Ткачука, Кирилла Панченко. Важно понимать, что главный тренер сборной не всегда вызывает футболистов, чтобы они играли, - иногда он хочет просто познакомиться с определенными игроками, понять, насколько они будут ему в дальнейшем подходить. Посмотрим, как сложится игра, в любом матче нужно настраиваться только на победу.

Товарищеский матч Россия - Катар пройдет в Дохе на стадионе «Аль Садд» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

15 ноября в 19:00 (мск) в Грозном на «Ахмат-Арене» сборная России сыграет контрольный матч против команды Румынии.

Напомним, что товарищеские матчи россияне проводят в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.