Верратти согласился покинуть «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за игрока

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Mirror.



Согласно информации источника, в услугах футболиста заинтересован наставник «Челси» Антонио Конте. Отмечается, что игрок согласился перейти в другую команду, но ему предстоит сделать выбор, поскольку на него также претендует и «Манчестер Юнайтед».



Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован миланский «Интер», который готов выложить за него 58 млн фунтов.



В нынешнем сезоне 23-летний Верратти провел на клубном уровне 14 матчей, забил один гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 млн евро, а его нынешний контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.



