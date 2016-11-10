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Верратти согласился покинуть «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за игрока

Источник:  Daily MirrorКомментарии

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Согласно информации источника, в услугах футболиста заинтересован наставник «Челси» Антонио Конте. Отмечается, что игрок согласился перейти в другую команду, но ему предстоит сделать выбор, поскольку на него также претендует и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован миланский «Интер», который готов выложить за него 58 млн фунтов. 

В нынешнем сезоне 23-летний Верратти провел на клубном уровне 14 матчей, забил один гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 млн евро, а его нынешний контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.


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