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Светлана Журова: Трамп шел к своей цели, как олимпийский чемпион

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Олимпийская чемпионка-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала итоги выборов президента США.

Напомним, накануне стало известно, что новым главой государства стал представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

«У меня появилась мысль, почему бы Трампу не устроить матч по гольфу между участниками всех стран? Его спортивный образ может помочь ему в дальнейших перспективах. Ведь он как олимпийский чемпион. Поставил себе цель и успешно дошел до нее. Поэтому он победил в очень непростой борьбе. От части можно сказать, что эту борьбу между Трампом и Клинтон мы смотрели через призму спорта. Соревнования, кто окажется сильнее. Оба кандидата оставили все силы по ходу этой борьбы», – приводит слова Журовой «Спорт FM».

Отметим, что Трамп опередил в голосовании представителя Демократической партии Хиллари Клинтон. Новый президент США приступит к своим обязанностям 20 января 2017 года.  

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