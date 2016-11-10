Григорий Дрозд: Завершение карьеры? Об этом речи мы пока не ведем

Российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд рассказал, что не может вернуться на ринг из-за травмы.

- Все, что мы могли сделать с рукой, мы сделали, прошли большой курс реабилитации. Я достаточно давно приступил к тренировкам, но мне постоянно мешает то, что во время нагрузок в плече начинает сильно колоть. Я пока не понимаю, откуда идет эта боль, поскольку все повреждения срослись, но боль остается. Сейчас я продолжаю тренироваться, уже активно стою в парах, и также мониторю ситуацию с плечом. По срокам сложно понять, потому что улучшений пока нет. Завершение карьеры? Об этом речи мы пока не ведем, - цитирует Дрозда ТАСС.

За карьеру Дрозд одержал 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.