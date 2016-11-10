Английский клуб внес в заявку на матч смертельно больного мальчика

Клуб из третьего дивизиона чемпионата Англии «Рочдейл» внес в заявку на матч кубка Checkatrade Trophy с «Хартлпул Юнайтед» пятилетнего мальчика Джошуа Маккормака, которому была диагностирована опухоль головного мозга.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальный сайт команды, мальчик стал самым юным игроком, который когда-либо был внесен в заявку. Отмечается, что Маккормак не примет участия в матче, но будет включен в число запасных. Клуб выделил ему футболку с 55-м номером.

Врачи поставили диагноз мальчику в 2015 году. В августе 2016 года ребенок посетил матч команды в качестве талисмана. В сентябре семье сообщили, что болезнь не подлежит лечению.