Валерий Шмаров: Лидер этого «Спартака» – Каррера, но нельзя исключать работу Аленичева

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал выступление красно-белых в нынешнем сезоне, отметив главного тренера команды Массимо Карреру.



«Лидер этого «Спартака» – Каррера! Очень хорошо он руководит со скамейки, раз команда так сегодня играет. Работу Аленичева тут однозначно нельзя исключать. Но я все же думаю, что своей энергией на борьбу, на самоотдачу, заряжает команду, конечно, Каррера. Может быть, схемы и наработки еще «аленичевские», но работать на поле с полной отдачей смог заставить парней именно итальянец», – цитирует Шмарова «Спортфакт».

Напомним, Каррера стал главным тренером красно-белых после ухода Дмитрия Аленичева в августе текущего года.



На данный момент «Спартак» под руководством итальянского тренера занимает первое место в чемпионате России, набрав в 13-ти матчах 31 балл.