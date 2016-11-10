На «Матч ТВ» могут показать сериал с Уткиным в главной роли

Комментатор Василий Уткин может сыграть главную роль в сериале «Несгибаемый», который планируется показать на «Матч ТВ».

Уткин является соавтором идеи и сценария сериала. Согласно идее проекта, комментатор сыграет самого себя. Сериал будет состоять из 24 серий, каждая будет идти по 30 минут.

Как указывается в синопсисе сериала, «Уткин вылетает со спортивного канала после проведенного им в полузабытье прямого эфира», но ему непременно надо вернуться на телевидение накануне ЧМ-2018. В этот момент положение комментатора осложняется появлением взрослой внебрачной дочери.

Сам Уткин отказался комментировать информацию о появлении сериала на канале «Матч ТВ».