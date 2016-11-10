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На «Матч ТВ» могут показать сериал с Уткиным в главной роли

Источник:  Sports.ruКомментарии

Комментатор Василий Уткин может сыграть главную роль в сериале «Несгибаемый», который планируется показать на «Матч ТВ».

Уткин является соавтором идеи и сценария сериала. Согласно идее проекта, комментатор сыграет самого себя. Сериал будет состоять из 24 серий, каждая будет идти по 30 минут. 

Как указывается в синопсисе сериала, «Уткин вылетает со спортивного канала после проведенного им в полузабытье прямого эфира», но ему непременно надо вернуться на телевидение накануне ЧМ-2018. В этот момент положение комментатора осложняется появлением взрослой внебрачной дочери. 

Сам Уткин отказался комментировать информацию о появлении сериала на канале «Матч ТВ».  

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