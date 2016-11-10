Эмиль Хески: Только время покажет, сможет ли Клопп выиграть АПЛ, но «Ливерпуль» к этому готов

Бывший форвард «Ливерпуля» Эмиль Хески прокомментировал выступление «красных» в нынешнем сезоне, отметив, что команда способна одержать победу в АПЛ.



«Только время покажет, сможет ли Юрген Клопп выиграть чемпионат Англии, но, очевидно, что команда к этому готова. «Ливерпуль» очень мудро действует при этом тренере, как в атаке, так и в обороне», – цитирует Хески Goal.



На данный момент «Ливерпуль», набрав 26 баллов после 11-ти туров, занимает первое место в таблице АПЛ.



Отметим, что Клопп возглавил команду в октябре 2015 года.











