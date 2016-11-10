Анфиса Резцова: В этом сезоне нашим девушкам не стоит надеяться на медали чемпионата мира

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась своим мнением о формировании состава женской сборной России.

- Надо вернуться к прежней системе отбора биатлонистов по спортивному принципу. Нужны контрольные старты, по итогом которых в основной состав попадает пять спортсменов. Кто не вошел в первую пятерку, тот должен начать сезон в Кубке IBU. Затем в зависимости от результатов нужно проводить определенную ротацию. Это честно и справедливо. Иначе сборная формируется за заслуги прошлого сезона и «красивые глаза». Биатлонисты занимаются в разных группах, и каждый тренер пытается протащить в состав свою спортсменку. Возникают интриги, тренеры не доверяют друг другу и вместо совместной продуктивной работы вставляют палки в колеса. Должна быть единая сборная.

В Кубке мира должны участвовать сильнейшие на данный момент - вне зависимости от того, в группе у какого тренера ты занимаешься. К сожалению, я не вижу среди наших девочек громких имен, которые должны автоматически получить места в основной команде. Надеюсь, что Валерий Медведцев будет руководствоваться именно таким принципом, тем более об этом неоднократно говорил президент СБР Александр Кравцов.

Думаю, в этом сезоне не стоит надеяться на медали чемпионата мира. Все фавориты продолжают строить карьеру и вряд ли упустят свои награды, - цитируют Резцову «Известия».

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция). Сейчас женская сборная России по биатлону находится в Тюмени. В «Жемчужине Сибири» спортсменки проведут две контрольные тренировки, которые помогут тренерскому штабу определить состав на первые этапы Кубка мира.