Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Барселона- : -Жальгирис
Хоккей  Металлург- : -Ак Барс
Футбол  Россия- : -Катар
Футбол  Колумбия- : -Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анфиса Резцова: В этом сезоне нашим девушкам не стоит надеяться на медали чемпионата мира

Источник:  «Известия»Комментарии

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась своим мнением о формировании состава женской сборной России.

- Надо вернуться к прежней системе отбора биатлонистов по спортивному принципу. Нужны контрольные старты, по итогом которых в основной состав попадает пять спортсменов. Кто не вошел в первую пятерку, тот должен начать сезон в Кубке IBU. Затем в зависимости от результатов нужно проводить определенную ротацию. Это честно и справедливо. Иначе сборная формируется за заслуги прошлого сезона и «красивые глаза». Биатлонисты занимаются в разных группах, и каждый тренер пытается протащить в состав свою спортсменку. Возникают интриги, тренеры не доверяют друг другу и вместо совместной продуктивной работы вставляют палки в колеса. Должна быть единая сборная. 

В Кубке мира должны участвовать сильнейшие на данный момент - вне зависимости от того, в группе у какого тренера ты занимаешься. К сожалению, я не вижу среди наших девочек громких имен, которые должны автоматически получить места в основной команде. Надеюсь, что Валерий Медведцев будет руководствоваться именно таким принципом, тем более об этом неоднократно говорил президент СБР Александр Кравцов. 

Думаю, в этом сезоне не стоит надеяться на медали чемпионата мира. Все фавориты продолжают строить карьеру и вряд ли упустят свои награды, - цитируют Резцову «Известия». 

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция). Сейчас женская сборная России по биатлону находится в Тюмени. В «Жемчужине Сибири» спортсменки проведут две контрольные тренировки, которые помогут тренерскому штабу определить состав на первые этапы Кубка мира.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Норицын: Хотелось бы вернуть максимальную квоту в Кубке мираСтарший тренер женской сборной России Виталий Норицын не стал оценивать готовность команды, но обозначил задачи на сезон.Валерий Медведцев: Задача на сезон – завоевание хотя бы одной медали на ЧМ и успешное выступление в Южной КорееСтарший тренер женской сборной России по биатлону Валерий Медведцев назвал задачи команды на предстоящий сезон.Екатерина Шумилова: Прошлый сезон получился провальным, буду реабилитироватьсяСеребряный призер Олимпийских игр в Сочи Екатерина Шумилова рассказала о заключительном этапе подготовки к сезону, который проходит в Тюмени.Александр Касперович: Вернулись к средствам подготовки, которые успешно применялись 10-15 лет назадГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, какие изменения произошли в подготовке команды к сезону.Анфиса Резцова: Компенсации легкоатлетам? У нас в стране завелись лишние миллионы?Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала ситуацию с многомиллионными выплатами сборной России по легкой атлетике в качестве компенсации за пропущенную Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.Александр Тихонов: В женской сборной России большие проблемы со сменой поколенийЧетырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов не ожидает высоких результатов от женской сборной России по биатлону в следующем сезоне.Александр Касперович: Мы очень много упустили в женской сборнойГлавный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги чемпионата России по летнему биатлону, который прошел в Чайковском.Светлана Слепцова: Надеюсь, что впереди будет еще одна олимпийская медальРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова призналась, что мечтает выиграть еще одну олимпийскую медаль.Анфиса Резцова: Легкову бы в тренеры пойти, а он все туда же... В депутатыТрехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова не считает необходимым привлекать в российский спорт иностранных тренеров.Анфиса Резцова: Легкая атлетика - королева допинга. Исинбаевой лучше было промолчатьАнфиса Резцова: Легкая атлетика - королева допинга. Исинбаевой лучше было промолчатьТрехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова не верит в то, что ведущие легкоатлеты мира обходятся без запрещенных препаратов.Шумилова получила травму во время подготовки к сезонуВо время тренировочного сбора травму получила российская биатлонистка Екатерина Шумилова. Об этом сообщил старший тренер сборной России Виталий Норицын.Светлана Слепцова: В этом сезоне будем стараться вернуть квоту в шесть человек на Кубке мираРоссийская биатлонистка Светлана Слепцова поделилась ожиданиями от нового сезона. Она сказала, что сборная России попытается вернуть квоту в шесть спортсменов на Кубке мира.Тюмень может быть исключена из числа претендентов на ЧМ-2021Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг сообщил, что Тюмень может быть исключена из числа претендентов на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году.Валерий Медведцев: Ручками пока толкаемся плохоВалерий Медведцев: Ручками пока толкаемся плохоВ Пермском крае завершился первый сбор женской сборной. О том, как он проходил, рассказал старший тренер команды Валерий Медведцев.Екатерина Юрлова провела тренировку в «Кавголово»Российская биатлонистка Екатерина Юрлова провела тренировку в учебно-тренировочном центре «Кавголово».Стал известен календарь соревнований по биатлону на сезон-2016/17Союз биатлонистов России на своем официальном сайте опубликовал календарный план соревнований по биатлону среди мужчин и женщин на сезон-2016/17.В Москве началось строительство спорткомплекса Ольги ЗайцевойНачато строительство спорткомплекса двукратной олимпийской чемпионки биатлонистки Ольги Зайцевой в Москве, сообщает на официальном сайте Союз биатлонистов России (СБР).Валерий Медведцев: Слишком много людей хотело, чтобы именно я помог женской сборнойСтарший тренер женской сборной России Валерий Медведцев прокомментировал свое назначение.Александр Тихонов: Я против назначения Медведцева старшим тренером женской сборной РоссииЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов против назначения Валерия Медведцева старшим тренером женской сборной России по биатлону.Медведцев назначен старшим тренером женской сборной РоссииНа официальном сайте СБР опубликован состав тренерского штаба сборной России по биатлону в сезоне 2016/2017, вынесенный на Правление Союза биатлонистов России.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Анфиса Резцова
Анфиса Резцовавсе новости

Cпецпредложение