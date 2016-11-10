Титов передал для благотворительного аукциона серебряную медаль

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов рассказал, что отдал серебряную медаль чемпионата России-2007 благотворительному аукциону, отметив, что средства, вырученные от лота, пойдут на благие дела.



«В таких костюмах «Спартак» вышел на сцену на награждении команды серебряными медалями за второе место в чемпионате России 2007 года. Я его надевал лишь раз, как раз в тот вечер. Медаль же пролежала во внутреннем кармане всё это время – представляете, каково было мое удивление, когда она нашлась спустя девять лет.

Передавая этот костюм и медаль на благотворительный аукцион, хотелось бы внести вклад в помощь детским домам, которые курирует фонд «Красно-белое сердце», – цитирует Титова страница фонда в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в сезоне 2007 красно-белые заняли второе место, уступив 2 очка «Зениту», который стал чемпионом России.



