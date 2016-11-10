«Спартак» предложит Боккетти новый контракт

Московский «Спартак» планирует продлить контракт с итальянским защитником Сальватором Боккетти, сообщает «Спортфакт».

Контракт футболиста истекает летом 2017 года. Сам Боккетти не скрывает, что хочет продолжить карьеру именно в «Спартаке» и готов к любым по сложности переговорам с клубом.



Футболист и его агент хотят заключить как минимум трехлетний контракт со «Спартаком», не желая при этом терять в уровне доходов. Клуб не готов к повышению своей платежной ведомости, но хочет удержать итальянца, ставшего в России своим.

По информации источника, красно-белые намерены предложить Боккетти оклад в размере 1.75 - 1.85 миллионов евро, вписав в него щедрые бонусы. Их размер может достигать 1 миллиона евро. Для получения такой премии Боккетти должен играть много, избегать дисквалификаций, забивать голы и выиграть со «Спартаком» как минимум один трофей в сезоне.

Пока клуб и представитель футболиста не обсуждали срок нового контракта, но в ближайшее время Андреа Д’Амико, который ведет дела Боккетти, должен прилететь в Москву.