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«Спартак» предложит Боккетти новый контракт

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Московский «Спартак» планирует продлить контракт с итальянским защитником Сальватором Боккетти, сообщает «Спортфакт».

Контракт футболиста истекает летом 2017 года. Сам Боккетти не скрывает, что хочет продолжить карьеру именно в «Спартаке» и готов к любым по сложности переговорам с клубом.  

Футболист и его агент хотят заключить как минимум трехлетний контракт со «Спартаком», не желая при этом терять в уровне доходов.  Клуб не готов к повышению своей платежной ведомости, но хочет удержать итальянца, ставшего в России своим. 

По информации источника, красно-белые намерены предложить Боккетти оклад в размере 1.75 - 1.85 миллионов евро, вписав в него щедрые бонусы. Их размер может достигать 1 миллиона евро. Для получения такой премии Боккетти должен играть много, избегать дисквалификаций, забивать голы и выиграть со «Спартаком» как минимум один трофей в сезоне. 

Пока клуб и представитель футболиста не обсуждали срок нового контракта, но в ближайшее время Андреа Д’Амико, который ведет дела Боккетти, должен прилететь в Москву. 

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